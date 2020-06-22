Воевал за будущее Украины: в Киеве трагически умер майор ВСУ, прошедший “ад” в Иловайске

В пятницу, 19 июня, в Киеве умер майор ВСУ, заместитель комбата 39-го батальона, который прошел Иловайский котел, Роман Богатырь.

Об этом сообщает волонтер Станислав Кушнаров на своей Facebook-странице.

Украинский боец скончался из-за тромба в легочной артерии.

“Роману повезло вернуться живым с войны, но, к сожалению, многочисленные проблемы со здоровьем не давали ему покоя в мирной жизни”, – написал волонтер.

По данным депутата Каменского горсовета Андрея Иванченко, погибший помимо боев за Иловайск получил множество травм, защищая Родину. Так, в декабре 2014 года он получил тяжелое ранение возле Кряковки, попав в засаду террористов.

Ряды ВСУ украинец покинул в 2016 году и с того времени занимался волонтерской деятельностью.

“За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны, награжден 13 августа 2015 года орденом Богдана Хмельницкого III степени”, – написал Иванченко в Facebook.

Попрощаются с уроженцем Каменского в понедельник, 22 июня, в Киеве, на улице Новогоспитальная, 5.

Как сообщал “источник”, 26 мая на Донбассе погиб 24-летний младший сержант Виталий Лимборский.