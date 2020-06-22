Машины утонули в “сугробах”: в Хорватии посреди лета внезапно выпал снег, фото

В Хорватии посреди лета внезапно выпал снег, шокировав местных жителей – из-за снежного покрова некоторые авто пришлось толкать.

Об этом сообщает 24sata.

По данным издания, непогода разбушевалась 20 июня и охватила район Цетины, распространившись на приморские города Трогир и Каштела.

Снежный покров местами достигал 10 см. Люди даже пытались кататься на лыжах.

В то же время во многих других курортных городах Хорватии было тепло и солнечно, а на пляжах наблюдался ажиотаж.

Как сообщал “источник”, ранее в небольшой европейской стране Андорра посреди лета выпал снег, который засыпал дома и улицы. Андорра расположена в восточной части Пиренейского полуострова и климат там достаточно мягкий, благодаря близости Средиземного моря.