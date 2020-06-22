Почему не песок? Сеть взорвалась из-за странной выходки Тищенко на месте взрыва в Киеве, фото и видео

Пользователи сети обсудили интересный “подарок” пострадавшим во взрыве многоэтажки в Киеве от нардепа и кандидата в мэры Киева Николая Тищенко.

Об этом пишут в интернете.

Он на место трагедии приехал не с “пустыми” руками, а привез лимоны. Правда люди не поняли, зачем они им. Потому оставили “презент” на лавке около дома.

Напомним, в сети показали фото деятельности известного народного депутата от “Слуги народа” на своем избирательном округе в Киеве. Скандальный Николай Тищенко похвастался, что обеспечил песком детские площадки в городе.

Как сообщал “источник”, 19 июня нардеп от “Слуги народа” Николай Тищенко стал гостем программы “Все по беспределу” на “источник TV”. Он не смог ответить на элементарный вопрос ведущей.