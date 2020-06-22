Падали камни, люди были в крови: очевидец раскрыла новые детали взрыва в Киеве, видео

Женщина, проживавшая в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Киеве, где прогремел смертельный взрыв, раскрыла новые детали трагедии.

Об этом сообщают “Подробности”.

По ее словам, после взрыва в киевской девятиэтажке на голову людей сыпались камни, по ступенькам дома спускались окровавленные жильцы и кричали.

“Бежал мой сосед с верхнего этажа, кричал и держал собаку, весь окровавленный, на него падали камни. Потом мы спустились вниз, и люди окровавленные начали спускаться”, – рассказала женщина.

Как сообщал “источник”, взрыв в девятиэтажном жилом доме произошел около 10:00, в результате чего были разрушены межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого и седьмого этажей. Погибли три человека.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, есть две версии ЧП: взрыв газа или взрывчатки. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пострадавший дом, вероятно, придется разбирать.