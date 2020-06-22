День скорби и памяти жертв войны: мифы и правда о 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Украине чтят память жертв войны. Этот день называют Днем скорби и чествования памяти жертв войны.

Именно 22 июня 1941 года началась немецко-советская война, в которой погибло много украинцев.

Существует немало мифов связанных с Второй мировой войной. В частности, много спорных фактов о дате ее начала.

1 миф – когда началась война для Украины

С немецкой армией украинцы воевали не только в 1941-1945 годах. Еще с 1 сентября 1939 года наши соотечественники состояли в польской армии, которая воевала с Германией. А с 17 сентября украинцы воевали за СССР против поляков. Пересечение государственной границы Польши Красной армией фактически означало вступление СССР во Вторую мировую войну на стороне фашистской Германии уже в сентябре 1939 года.

2 миф – дата 22 июня

Ночью 22 июня 1941 года советский политик, нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов принял посла Германии в Москве Фридриха-Вернера фон Шуленбурга с нотой о начале войны. Шуленбург сделал “заявление от имени своего правительства о том, что немецкое правительство решило выступить с войной против СССР в связи со скоплением частей Красной армии у восточного немецкой границы”.

Также в 4 утра 22 июня в Германии (в Берлине) вызвали к главе немецкого МИД Иоахиму фон Риббентропу посла СССР Владимира Деканозова. В записи их беседа звучала так: “Имперский министр иностранных дел начал беседу с замечания, что враждебное отношение советского правительства к Германии и серьезная угроза, которую Германия видит в концентрации российских [войск] на восточной границе Германии, заставили Рейх применить военные контрмеры”.

Так, получается, что все эти события стали объявление войны Советскому Союзу.