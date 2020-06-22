Кого ждут большие деньги, а кого – неприятности: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22 июня

Энергетика понедельника, 22 июня, будет нестабильной, будут вспыхивать конфликты, переходящие в примирения. Астрологи рекомендуют свести к минимуму общение с людьми, выбирая только тех, без разговора с кем никак нельзя обойтись.

“источник” публикует гороскоп на 22 июня для всех знаков Зодиака.

Овен

Вероятны крупные денежные поступления, которые вы давно и казалось, безуспешно ожидали: тщательно продумайте список первостепенных трат, чтобы не растранжирить полученное.

Телец

Эмоции, в которых в этот день недостатка не будет, нужно направить в мирное русло – на решение важной рабочей задачи или домашние дела.

Близнецы

Негатив будет распирать вас изнутри, однако не стоит срывать зло на окружающих людях, особенно это касается близких.

Рак

В этот день можно совершать серьезные сделки, подписывать важные контракты, проводить переговоры с деловыми партнерами – любые бизнес-мероприятия представителей этого знака обречены на успех.

Лев

Не лучшее время для вечеринок и любовных свиданий – скорее всего, события будут разворачиваться по неприемлемому для вас сценарию, который может привести к разрушению отношений.

Дева

Активность в этот день должна быть умеренной: потратив много энергии с утра, к обеду можно совершенно выбиться из сил и не успеть сделать все, что было изначально запланировано.

Весы

Прежде чем попросить о помощи друзей или коллег, подумайте о том, стоит ли открывать им “карты”, рассказывая о своих замыслах – возможно, лучше обойтись своими силами.

Скорпион

Рекомендуется максимально избегать выяснений отношений с окружающими или хотя бы свести разногласия к минимуму, в противном случае никому не нужный конфликт может затянуться надолго.

Стрелец

Занимаясь работой, даже очень важной и срочной, нужно помнить о необходимости ее чередования с отдыхом, иначе вы быстро ощутите упадок сил.

Козерог

Появление людей из прошлого будет не таким однозначно приятным, как может показаться на первый взгляд: возможно, отношениям, закончившимся на негативной ноте, не стоит давать еще один шанс.

Водолей

Не стоит держаться за отношения, которые не приносят положительных эмоций – возможно, лучше сразу оборвать такую связь, поскольку впоследствии сделать это будет сложнее.

Рыбы

Явная агрессия со стороны старого знакомого окажется неприятным “сюрпризом”, тем не менее реагировать на нее необходимо максимально спокойно, чтобы лишить энергетического вампира его “пищи”.

Как сообщал “источник”, ранее астролог Елена Максимова рассказала, что с 5 июня до 5 июля будет длиться коридор затмений. Она дала 10 советов, которые помогут пережить этот период без негативных последствий.