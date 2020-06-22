Ворвались в дом в масках: под Львовом грабители устроили зверскую расправу над семьей, фото

Во Львовской области грабители в масках ворвались в дом, связали хозяев и жестоко избили их.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Преступление произошло в воскресенье, 21 июня, в одном из сел Пустомытовского района.

“Около 02:00 ночи трое неизвестных в масках ворвались в дом, где находились женщина и мужчина в возрасте 56 и 62 лет. Нападавшие связали и жестоко избили хозяев, забрали денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись”, – сказано в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пострадавшей женщине медики оказали необходимую помощь.

Открыты два уголовных производства по п.6, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей – пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Преступников разыскивают.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве вооруженная банда совершила дерзкий налет на частный дом.