“Адская” жара отступит, но не везде: прогноз погоды в Украине на начало недели

На большей части Украины в начале следующей рабочей недели с понедельника, 22 июня, ожидается небольшое понижение температуры воздуха, а дожди и грозы не прекратятся.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прохладнее всего в понедельник, 22 июня, буде в Ивано-Франковской области, где температура воздуха нагреется только до +19…+21 градуса. В других западных областях Украины тоже будет не жарко — максимум +24.

Задержится 30-градусная жара в восточных областях – Донецкой и Луганской. На остальной части страны синоптики обещают от +25 до +29 градусов. Дожди и грозы пройдут на всей территории Украины, особенно обильными они будут на западе.

В Киеве в понедельник, 22 июня, ожидается +17…+19 градусов ночью и +23…+27 градусов днем. Синоптики обещают дожди и грозы.

Во вторник и среду, 23-24 июня, на западе страны станет потеплее, температура воздуха поднимется до +24…+25 градусов. А в центре и на востоке наоборот — немного посвежеет, столбики термометров покажут тут +28…+29 градусов.

В среду, 14 июня, в восточных и центральных областях прекратятся дожди и грозы, но юг и запад страны продолжит заливать осадками.

В Киеве во вторник, 23 июня, начнет проясняться и становиться жарче. В среду, 24 июня, в столице ожидается +26…+28 градусов, без осадков.

Как сообщал “источник”, ранее известный украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине после начала астрономического лета – дня летнего солнцестояния, 21 июня.