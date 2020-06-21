Не гуляйте в лесу: что нужно знать о празднике 22 июня – традиции и запреты

В понедельник, 22 июня, православные почитают память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.

“источник” рассказывает о запретах и приметах дня.

У древних славян праздник называли Змеиный день – День Скипера Змея.

Приметы на 22 июня

утром гром гремит – непогода затянется;

звездное небо – к хорошему урожаю грибов;

много ягод уродилось – к холодной зиме;

если на улице пасмурно, но пчелы в ульи не прячутся – дождь так и не пойдет.

По народному календарю, Змеиный день приходится на период змеиных свадеб. Так что по лесам и высокой траве советуют без нужды не гулять.

Сам праздник Скипера Змея у славян пользовался дурной славой. Эту славу только усилил тот факт, что самые кровопролитные для славянских народов войны – Отечественная война 1812 года и Вторая Мировая война – начались как раз в этот период (24 июня и 22 июня соответственно).

Поэтому день стараются провести максимально спокойно, риски свести к минимуму, а важные решения – отложить.

Кириллин день – самый длинный в году. С этого дня световая пора суток уже идет на убыль – но количество комаров, по примете, тоже.

22 июня нужно избегать

ссориться – а то ссора на месяц затянется;

проводить день в дурном настроении – а то потом удачи в делах не будет;

носить одежду мрачных тонов – еще действуют приметы для дня солнечного солнцестояния.

Как сообщал “источник”, ранее астролог Елена Максимова рассказала, что с 5 июня до 5 июля будет длиться коридор затмений. Она дала 10 советов, которые помогут пережить этот период без негативных последствий.