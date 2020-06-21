Не гуляйте в лесу: что нужно знать о празднике 22 июня – традиции и запреты

В понедельник, 22 июня, православные почитают память святителя Кирилла архиепископа Александрийского и преподобного Кирилла игумена Белоезерского.
“источник” рассказывает о запретах и приметах дня.
У древних славян праздник называли Змеиный день – День Скипера Змея.
Приметы на 22 июня
- утром гром гремит – непогода затянется;
- звездное небо – к хорошему урожаю грибов;
- много ягод уродилось – к холодной зиме;
- если на улице пасмурно, но пчелы в ульи не прячутся – дождь так и не пойдет.
По народному календарю, Змеиный день приходится на период змеиных свадеб. Так что по лесам и высокой траве советуют без нужды не гулять.
Сам праздник Скипера Змея у славян пользовался дурной славой. Эту славу только усилил тот факт, что самые кровопролитные для славянских народов войны – Отечественная война 1812 года и Вторая Мировая война – начались как раз в этот период (24 июня и 22 июня соответственно).
Поэтому день стараются провести максимально спокойно, риски свести к минимуму, а важные решения – отложить.
Кириллин день – самый длинный в году. С этого дня световая пора суток уже идет на убыль – но количество комаров, по примете, тоже.
22 июня нужно избегать
- ссориться – а то ссора на месяц затянется;
- проводить день в дурном настроении – а то потом удачи в делах не будет;
- носить одежду мрачных тонов – еще действуют приметы для дня солнечного солнцестояния.
Как сообщал “источник”, ранее астролог Елена Максимова рассказала, что с 5 июня до 5 июля будет длиться коридор затмений. Она дала 10 советов, которые помогут пережить этот период без негативных последствий.