Президент России Владимир Путин заявил, что визит руководства Украины в Москву лишь вопрос времени и неизбежно состоится.

Об этом он сказал в эфире телеканала Россия-1.

На вопрос, возможен ли рано или поздно визит главы Украины в Россию, кто бы ни возглавлял Украину, Путин сказал: “Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос – когда. Но мы подождем”.

Путин призвал не умалять значение того, “что сделано украинским народом” в ходе Второй мировой войны.

Как сообщал “источник”, высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны, по мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, негативно скажутся на российско-украинских взаимоотношениях.

Напомним, президент России Владимир Путин отличился циничным заявление об отношениях Украины и России, якобы страны лишь разошлась во взглядах.