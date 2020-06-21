“Герой” года: в Киеве водитель отметился феерической парковкой и взорвал сеть, фото

В сети появилось фото автомобиля в жилом районе Киева, который был припаркован водителем прямо на выходе из пешеходной дорожки.

Фото “героя парковки” опубликовано на Facebook-странице “ЗупиниЛося”.

Как видно на снимке, чтобы обойти транспорное средство, пешеходам придется выходить на газон.

“Простите, а конкурс “лось года” продолжается?” – интересуется автор опубликованного фото.

Комментаторы дают советы, как оштрафовать нарушителя правил дорожного движения, и эти советы не всегда соответствуют общепринятым нормам поведения.

Напомним, что раньше на улице Шота Руставели в Киеве неизвестный водитель автомобиля Cadillac припарковал свое транспортное средство рядом с рестораном грузинской кухни, не оставив на тротуаре прохода для пешеходов.

Как сообщал “источник”, ранее припаркованные в дворе жилого массива в Печерском районе Киева автомобили стали объектом нападения неизвестных хулиганов, которые существенно повредили транспортные средства.