Финал крупного турнира с участием лучшего теннисиста мира отменен из-за коронавируса

В хорватском Задаре отменили финал турнира Adria Tour из-за обнаружения коронавируса у одного из участников.

За 20 минут до начала финального матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым стало известно о положительном результате теста на коронавирус у болгарского теннисиста Григора Димитрова, который провел один из матчей на турнире.

Выяснилось, что между матчами Димитров общался с Джоковичем, а также с вылетевшими с турнира австрийцем Домиником Тимом и немцем Александром Зверевым.

Таким образом, ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) в ближайшее время должна принять решение, какие призовые и очки получат Джокович и Рублев, которые не смогли выявить победителя в финальном матче.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина может пропустить US Open-2020.



