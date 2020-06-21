Взрыв дома в Киеве: число жертв возросло

По состоянию на 20:00, 21 июня, в многоэтажке Дарницкого района Киева, где в воскресенье утром прогремел взрыв в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, погибли три человека.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС.

“По состоянию на 20:00 на месте чрезвычайной ситуации найдено 3 погибших человека”, – говорится в сообщении службы.

Как и ранее, сообщается о 23 эвакуированных и 3 деблокированных людях.

Напомним, что по состоянию на 17 часов ГСЧС сообщала об одном погибшем, по состоянию на 18 – о двух.

Как сообщал “источник”, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены межэтажные перекрытия от четвертого до седьмого этажа. Существует угроза обвала.

Также появились фото с места трагедии, которые свидетельствуют о том, что взрыв был очень мощным.