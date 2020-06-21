Лучший клуб мира не смог одержать победу в первом матче после возобновления сезона

В матче 30-го тура чемпионата Англии “Эвертон” и “Ливерпуль” сыграли вничью со счетом 0:0.

“Эвертон” – “Ливерпуль” – 0:0

“Эвертон”: Пикфорд, Холгейт, Коулмэн, Кин, Динь, Ивоби (Бернард, 88), Дэвис, Гордон (Сигурдссон, 60), Андре Гомеш, Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 90).

“Ливерпуль”: Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Матип (Ловрен, 73), Милнер (Гомес, 43), Хендерсон, Кейта (Вейналдум, 65), Мане, Фабиньо, Минамино (Окслейд-Чемберлен, 46), Фирмино (Ориги, 65).

Предупреждения: Милнер (20), Кин (40), Динь (61), Ориги (85).