НВФ “ЛНР” испугались социальных протестов и взвалили все “на иностранных агентов”

Сепаратисты “ЛНР” взвалили все беды на “иностранные спецслужбы и радикальные организации”, которые якобы на фоне социально-экономических проблем ” дестабилизируют общественно-политическую обстановку в республике”.

Об этом заявили некий “представитель МГБ ЛНР” , передают сепаратистские ресурсы.

“На фоне имеющихся социально-экономических проблем ЛНР иностранные спецслужбы, некоммерческие организации осуществляют попытки искусственного обострения общественно-политической ситуации”, – сказано в сообщении.

НВФ фактически отказались признавать, что именно их действия довели людей до отчаяния, а заявили, что “лодку раскачивают” “альтернативные профсоюзные движения” типа “Независимый профсоюз”, “Рабочая партия Донбасса”, “Забастовочный комитет” и ряда других”.

Напомним, что в ОРЛО усилилось социальное напряжение. Накануне более 100 горняков шахты “Комсомольская” отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплате. Забастовка завершилась после выплаты задолженности. Однако, известно, что НВФ предпринимали всячески попытки подавить народное недовольство. Горняков задерживали, а на их семьи оказывалось давление. Местные жители считают, что исчезновение мобильной связи и доступа в социальные сети тоже связано с протестами.