Взрыв дома в Киеве: эксклюзивные фото и видео

В многоэтажке Дарницкого района Киева, где в воскресенье утром прогремел взрыв в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5, спасатели разбирают конструкции.

“источник” публикует эксклюзивные фото и видео с места.

Вокруг места ЧП собралось много зевак, они наблюдают за работой спасателей.

Территория вокруг дома сейчас полностью перекрыта. А к Эпицентру, который находится напротив дома, напрямую не возможно подъехать.

Временно территория охраняется полицией и Нацгвардией.

Как сообщал “источник”, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены межэтажные перекрытия от четвертого до седьмого этажа. Существует угроза обвала.

Также появились фото с места трагедии, которые свидетельствуют о том, что взрыв был очень мощным.