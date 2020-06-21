На оккупированном Донбассе “оппозиционеры” просят Верховную Раду Украины вмешаться в ситуацию с закрытием шахт в ОРЛО

Некий “Комитет освобождения Донбасса” просит Главу Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову вмешаться в ситуацию с закрытием на оккупированной части Луганской области нерентабельных шахт.

Соответствующее обращение оказалось в распоряжении издания “ОстроВ”.

Интересно, что данный “комитет” называет себя “оппозиционной силой”, но продолжает называть оккупированную часть Луганской области так называемой “Луганской народной республикой”.

В обращении сказано, что на шахтах “Никанор-Новая”, “Комсомольская”, “Партизанская” и “Молодогвардейская” игнорируются и нарушаются права трудящихся.

“Шахтеры и их семьи продолжают оставаться без средств к существованию, более того, репрессии и террор против несогласных только усиливается”, – сказано в сообщении.

Также говорится, что на оккупированной Луганщине до сих пор не восстановлена работа мобильной связи и доступ в социальные сети.

“”МГБ ДНР” продолжает задерживать шахтеров шахты “Комсомольская” для допросов (там состоялась крайняя забастовка – “ОстроВ”), о судьбе пятерых из них пока ничего не известно”, – указано в обращении.

“Комитет освобождения Донбасса” считает, что в такой ситуации “у шахтеров остается надежда только на давление со стороны международного сообщества на власти “ЛНР” (никем в мире не признанные – “ОстроВ”).



“Просим Вас поднять вопрос по осуждению действий властей “ЛНР” на уровне международных организаций с целью прекращения репрессий и актов запугивания горняков и членов их семей, ставших стандартной практикой для правоохранительных органов”, – взывает к украинской власти “оппозиционная сила”.