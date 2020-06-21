Поссорился с женой: на Луганщине мужчина взорвал гранату

В субботу, 20 июня, в 16.09 в дежурную часть Станично-Луганского отдела полиции поступило сообщение от местного о том, что в жилом доме по ул. Николая Гоголя пгт. Станица Луганская произошел взрыв, есть пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Луганской области

На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, специалисты взрывотехники, руководство ГУНП, отдела полиции и прокуратуры.

На месте происшествия было установлено, что по данному адресу произошел взрыв, в результате которого от полученных травм погибли владельцы дома – мужчина 1962 г.р. и женщина 1968 г.р. Предварительно установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой, привел в действие неизвестное взрывное устройство (вероятно граната Ф-1).

Данный факт внесен в ЕРДР. На месте происшествия продолжаются первоочередные следственные действия.