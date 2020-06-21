Ударил ножом полицейского: под Кропивницким задержали опасного преступника

В субботу, 20 июня, около Кропивницкого 43-летний мужчина ножом ударил в шею работника полиции.

Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Кировоградской области.

36-летний офицер полиции в момент происшествия находился вне службы, с напавшим конфликтов не было.

Милиционер был немедленно доставлен в лечебное учреждение для оказания неотложной медицинской помощи.

Гражданин, который совершил уголовное преступление, задержан в порядке ст. 208 УПК, ему сообщено подозрение по ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник вечером, 16 июня, в городе Фастов Киевской области мужчина зарезал местного жителя.