Взрыв в доме в Киеве: появились неожиданные подробности

Киевгаз накануне проводил поверку счетчиков в многоэтажке Дарницкого района Киева, где в воскресенье утром прогремел взрыв в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Об этом сообщает “УНИАН”.

Оказалось, что жители подъезда в доме по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 говорят, что еще во вторник вечером чувстовали запах газа и вызвали аварийную службу в среду утром,

“Не только в этом доме, но и по Киеву каждый день мы проводим не замену, а поверку счетчиков. Снимали не только на прошлой неделе, а в течение месяца. Это обязательная ежедневная работа Киевгаза. У нас есть графики, мы сообщаем на сайте, это не какая-то уникальная процедура, которая была только в этом доме”, – сказала представитель Киевгаза Елена Мичурина.

По информации Мичуриной, поверка проводится раз в 8 лет: счетчики снимаются для того, чтобы проверить насколько они исправны, на место счетчика ставится заглушка, далее идет проверка на утечки газа.

На момент пребывания работников газовой компании в доме запаха газа не было, подчеркнула она.

На вопрос издания, жаловались ли жильцы пострадавшего в результате взрыва дома на запах газа после поверки счетчиков, Мичурина ответила, что такие данные будут уточнены позже.

“Были заявки от жильцов, надо уточнить у коллег, потому что сейчас такой информации нет. Общее состояние газовых сетей в доме, насколько я сейчас знаю предварительно, то все окей, удовлетворительное состояние сетей, но надо уточнять”, – пояснила она.

По информации Мичуриной, причины взрыва невозможно выяснить до момента проведения расследования и предоставления официальных заключений.

Как сообщал “источник”, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены межэтажные перекрытия от четвертого до седьмого этажа. Существует угроза обвала.

Также появились фото с места трагедии, которые свидетельствуют о том, что взрыв был очень мощным.