Грабители-неудачники подорвали банкомат под Харьковом: фото

В воскресенье, 21 июня, на Харьковщине грабители взорвали банкомат, но похитить деньги им не удалось.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Наталино Красноградского района, в результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Во время осмотра места происшествия полицейские предварительно установили, что деньги из банкомата не похищены, магазин, в котором он стоял, значительных повреждений не получил.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и возможных свидетелей происшествия, проводят розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.

По данному факту следственным коммитетом Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее “источник” сообщал, что рано утром в четверг, 14 мая, в Харькове взорвали банкомат, расположенный в жилом доме.