Украинский курорт ужесточает меры карантина: что будет запрещено

С понедельника, 22 июня, в Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение усилить карантин из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщают на официальном сайте города Одесса.

В общественном транспорте разрешат перевозить пассажиров только на местах для сидения, при этом пассажиры должны быть в масках.

В городе запретят работать заведениям оздоровления и отдыха детей, а также проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 5 квадратных метров.

Одесский горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра или позже предпринимателям, которые занимаются торговлей, авторемонтом, предоставляют почтовые или курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить полутораметровое расстояние между шезлонгами, а рестораны должны обеспечить такое же расстояние между столиками и размещать за ними не более четырех человек.

Полиция будет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверить соблюдение карантинных правил. Правоохранителям также поручили прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах Одессы.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 735 новых случаев коронавируса, что гораздо меньше, чем в предыдущие дни. За прошедшие сутки от коронавируса умерло 8 человек.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области – 101 человек.