В Эстонии произошла страшная трагедия с украинцем

В воскресенье, 21 июня, в Эстонии около четырех часов утра произошло ДТП, автомобиль Mercedes-Benz выехал с дороги и врезался в опору моста.

Об этом сообщает Eesti Rahvusringhääling.

“Согласно собранной информации, автомобиль выехал на встречную полосу, после этого въехал в дорожное ограждение, а затем в опору находящегося на стадии строительства моста. В результате столкновения автомобиль перевернулся на крышу и упал на установленные для строительных работ металлические конструкции”, – пояснил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.

В автомобиле был только 43-летний гражданин Украины, который скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

“На участке, где произошло ДТП, действует временное ограничение скорости 50 км/ч. Обстоятельства инцидента и повреждения автомобиля указывают на то, что скорость, скорее всего, была выше допустимой. На месте происшествия следов торможения не видно”, – отметил Ярва.

По словам оперативного руководителя, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, он находился в Эстонии на основании визы.

Ранее “источник” сообщал, что легенда автоспорта Алессандро Дзанарди попал в реанимацию из-за столкновения с грузовиком.