Путин отличился новым заявлением по Украине

Президент России Владимир Путин отличился циничным заявление об отношениях Украины и России, якобы страны лишь разошлась во взглядах.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Россия1.

“Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения”, – заявил Путин, назвав аннексию Крыма “высшей степенью проявления демократии”.

В интервью у него спросили, стоило ли ссоры такого масштаба то, что РФ “приобрела” Крым, при этом практически “потеряв” Украину, но он ответил достаточно странно.

“Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. А Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века”, – заявил он.

Как сообщал “источник”, высказывание президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны, по мнению президента Российской Федерации Владимира Путина, негативно скажутся на российско-украинских взаимоотношениях.