Начинаем в сентябре: опубликован календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.

Украинская национальная команда стартует в турнире домашним матчем со сборной Швейцарии. Встреча состоится 3 сентября. Также в группе с украинцами сыграют команды Италии и Германии.

Календарь матчей сборной Украины выглядит следующим образом:

3 сентября. Украина – Швейцария

6 сентября. Испания – Украина

10 октября. Украина – Германия

13 октября. Украина – Испания

13 ноября. Германия – Украина

16 ноября. Швейцария – Украина

Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла первое место в своей группе в дивизионе В и перешла в дивизион А.

Ранее сообщалось, что украинская ассоциация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.