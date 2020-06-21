Начинаем в сентябре: опубликован календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь матчей сборной Украины в Лиге наций.
Украинская национальная команда стартует в турнире домашним матчем со сборной Швейцарии. Встреча состоится 3 сентября. Также в группе с украинцами сыграют команды Италии и Германии.
Календарь матчей сборной Украины выглядит следующим образом:
3 сентября. Украина – Швейцария
6 сентября. Испания – Украина
10 октября. Украина – Германия
13 октября. Украина – Испания
13 ноября. Германия – Украина
16 ноября. Швейцария – Украина
Напомним, что в предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Украины заняла первое место в своей группе в дивизионе В и перешла в дивизион А.
Ранее сообщалось, что украинская ассоциация футбола продлила контракт с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.