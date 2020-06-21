Зарезал человека и ранил восьмерых: детали и фото трагедии

В пгт. Иршанск Житомирской области злоумышленник в местном кафе зарезал мужчину и ранил еще восемь человек.

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападавший нанес ножевое ранение потерпевшему. Он ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семеро находятся на лечении, одного выписали.

За процессуального руководства Коростышевской местной прокуратуры начато уголовное производство по фактам умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия, что привело к гибели одного человека и ранения 8 человек (ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 296 УК Украины).

Проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления местонахождения лица, готовится сообщение о подозрении.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник вечером, 16 июня, в городе Фастов Киевской области мужчина зарезал местного жителя.