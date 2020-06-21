Прохлада придет на один день: синоптик заинтриговала украинцев прогнозом

Понедельник, 21 июня, не изменит синоптическую ситуацию в Украине – возможны дожди, грозы, шквалы, град, сильные ливни.

Об этом в Facebook написала известный украинский синоптик Наталья Диденко.

“Ветер преимущественно северо-восточный, небольшой или умеренный. Температура воздуха в Украине завтра пока без особых изменений, +26 +30 градусов, на Западе +23 +27 градусов“, – пишет она.

В Киеве 22-го июня ожидаются периодические кратковременные грозовые дожди, при грозах возможны сильные ливни, шквалы и иногда даже град. Ночью около +20 градусов, днем до +29 градусов.

По прогнозам Диденко, жара спадет 23-24 июня, температура воздуха снизится до +23 +26 градусов, однако во второй половине недели снова начнет повышаться.

“И обязательно чаще смотрим в небо, потому что эти конвективные нынешние облака – фантастически красивы“, – рекомендует синоптик.

Как сообщал “источник”, ранее климатолог Светлана Бойченко сообщила, что нынешнее лето будет отмечено большим количеством дождей, чем в предыдущие два года.