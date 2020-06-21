Легендарный автогонщик в критическом состоянии попал в реанимацию в результате ДТП

Легенда автоспорта Алессандро Дзанарди попал в реанимацию из-за столкновения с грузовиком.

Об этом сообщает Sport Italia.

Дзанарди участвовал в тренировочной гонке на ручных велосипедах среди паралимпийцев. В какой-то момент итальянец выехал на встречную полосу и в него врезался грузовик. Сейчас гонщик находится в состоянии искусственной комы. У спортсмена разбито лицо, раздроблена лобная кость, критические повреждения мозга. Врачи не дают никаких прогнозов.

53-летний Дзанарди является бывшим пилотом Формулы-1, двукратным чемпионом автогоночной серии CART, а также четырехкратным чемпионом летних Паралимпийских игр. В 2001 году он попал в тяжелейшую аварию, в результате которой врачи ампутировали ему обе ноги до колена.

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