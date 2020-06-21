Пострадавшие получают всю необходимую помощь – Кличко о взрыве многоэтажки в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко прибыл на место взрыва многоэтажки на улице Крушельницкой, 1/5 и отчитался о работе штаба по ликвидации последствий катастрофы.

“Работают спасатели и полиция. Пострадавшие получают всю необходимую помощь. По предварительной информации, взрыв произошел на 7 этаже. 2 человека погибли. Один человек госпитализирован в столичную больницу скорой помощи. Всех остальных жителей дома эвакуировали. Под завалами, по информации жителей, может оставаться от 2 до 6 человек. Продолжаются поисково-спасательные работы”, – заявил Кличко.

Он сообщил, что жителей, жилье которых пострадало в результате взрыва, город обеспечит временным жильем.

Напомним, около 10:00 21 июня в жилом доме произошел взрыв. По предварительной версии, взорвалась газовоздушная смесь. В результате разрушены межэтажные перекрытия между 4 и 7 этажами.