Смертельный взрыв в Киеве: полиция начала обыски в газовой компании, первые подробности

В связи со смертельным взрывом в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня полиция начала обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Об этом сообщил министр внутренних Арсен Аваков.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

“Проводится экспертиза состояния здания на предмет дальнейшего разрушения. После получения экспертного заключения мы сможем дать доступ людям к их квартирам, чтобы они взяли с собой самые необходимые вещи. Будет круглосуточное окружения полицейских и гвардейцев для защиты от мародеров“, – добавил Аваков.

По его словам, продолжаются работы по разборке завалов. На месте происшествия работают более 500 человек личного состава и более 50 единиц техники.

Как сообщал “источник”, ранее Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии причины произошедшего – взрыв бытового газа и подрыв взрывного устройства.