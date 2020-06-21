Известный футболист умер от коронавируса в Ираке

Бывший нападающий сборной Ирака по футболу Ахмед Ради скончался на 57-м году жизни от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

Ради был госпитализирован 13 июня. Через несколько дней его выписали, но 18 июня экс-футболист вновь поступил в больницу. Несмотря на усилия врачей, бывший спортсмен умер.

Ради известен тем, что является автором единственного гола сборной Ирака на чемпионатах мира. В 1986 году на мексиканском мундиале он забил гол в матче со сборной Бельгии (1:2). В 1988 году Ради был признан лучшим футболистом Азии.

Ради выступал за клубы “Аль-Завраа”, “Аль-Рашид” и “Аль-Вакра”. За сборную Ирака сыграл 73 матча и забил 42 мяча.

Ранее сообщалось, что в украинском футбольном клубе произошла вспышка коронавируса.