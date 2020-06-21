Какие области Украины не готовы к смягчению карантина: печальные данные на 21 июня

В Украине по состоянию на 21 июня 10 областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черновицкая области и город Киев.

Как сообщал “источник”, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 735 новых случаев коронавируса, что гораздо меньше, чем в предыдущие дни. За прошедшие сутки от коронавируса умерло 8 человек.

Также сообщалось, что по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области – 101 человек.