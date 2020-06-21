Просыпаешься, а подъезда нет: появилось видео первых секунд после взрыва в Киеве

В сети появилось видео, снятое сразу после взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве 21 июня.

Соответствующее видео опубликовали очевидцы в Telegram-канале “ХС|Харьков”.

На кадрах, снятых из одной из квартир пострадавшего дома, видны фрагменты стен, лежащие на земле и большие дыры в стенах дома а также трещины.

“Первые секунды после сегодняшнего взрыва в киевской многоэтажке. Просыпаешься, а у тебя подъезда нет“, – подписал видео автор публикации.

Как сообщал корреспондент “источника” с места событий, на месте мощного взрыва продолжаются поиски под завалами еще 5-6 человек — двух семей из обрушившихся квартир.

Кроме того, многие из опрошенных жильцов рассказали, что несколько дней назад во дворе пахло газом. По этому поводу они оставляли заявку в службу газа. По словам охранников ресторана, который находится по соседству с домом, взрыв послышался в 10:00.