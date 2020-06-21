В России выпал град размером с куриное яйцо: впечатляющие фото и видео

В республике Хакасия (РФ) в субботу, 20 июня, выпал крупный град.

Кадрами разбушевавшейся стихии делятся в соцсетях местные жители.

Сообщается, что град, который достигал размеров куриного яйца, повредил автомобили.

На опубликованных кадрах видно, что град не только был очень крупным, но и выпал в большом количестве.

Он покрыл землю. Падение града сопровождалось сильным шумом. Убытки устанавливаются.

Как сообщал “источник”, 9 июня на окраине российского города Санкт-Петербурга стихия нанесла ущерб десяткам автомобилей. Град был такой сильный, что от него побелела земля, словно укрытая снегом.

Кроме того сильный град 20 июня прошел в Черниговской области. Мощный град накрыл села и города под Черниговом. На записи видно, что небольшие крупинки падают с неба и стучат по крышам.