Милевский забил очередной мастерский гол в чемпионате: опубликовано видео

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский, выступающий за брестское “Динамо”, забил гол в матче 14-го тура чемпионата Беларуси с “Городеей”.

Украинец отличился на 29-й минуте. После скидки партнера Милевский грамотно поставил корпус защитнику и переправил мяч в ворота головой, сравняв счет. Во многом благодаря усилиям украинского форварда “Динамо-Брест” одержало победу со счетом 3:1.

Благодаря победе “Динамо-Брест” поднялось на третье место в турнирной таблице Высшей лиги Беларуси, набрав 25 очков.

35-летний Милевский перешел в брестское “Динамо” в 2019 году. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Ранее он играл за “Борисфен-2”, “Динамо” (Киев), “Газиантепспор”, “Хайдук”, “Сплит”, “Конкордию”, “Тосно” и “Кишварду”.

Ранее белорусская телеведущая заявила, что Милевский много пьет.