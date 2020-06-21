Как выехать в Польшу во время карантина и что надо знать: разъяснение для украинцев

Из-за того, что большое количество украинцев с ослаблением карантина пытается попасть на заработки в Польшу, на пунктах пропуска возник ажиотаж.

“источник” рассказывает, кто из украинцев в данное время имеет право выехать в Польшу.

Для пересечения границы с Польшей открыто четыре пункта пропуска: “Краковец – Корчова”, “Рава-Русская – Хребенне” и “Ягодин – Дорохуск”, а также пункт пропуска “Шегини-Медика”. Во всех осуществляется автомобильное сообщение. “Шегини-Медика” – единственный пункт пропуска, где также осуществляется пешее сообщение.

В то же время есть открытые с украинской стороны пункты пропуска, но они не функционируют из-за ограничения Польши. Украина готова начать пропуск автомобилей в пунктах пропуска “Смильница-Кросценко”, “Угринов-Долгобычив”, “Грушев-Будомеж” и “Устилуг-Зосин” как только Польша примет соответствующее решение.

Въехать в Польшу могут украинцы, которые:

являются супругами или детьми граждан Польши или остаются под их постоянной опекой;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

имеют право на работу на территории Польши. То есть те, что имеют право на выполнение работ на той же основе, что и граждане Польши – имеют разрешение на трудоустройство, справки о выполнении сезонной работы, справку о поручении выполнения работ иностранцу на территории Польши, которые: а) выполняют работу на территории Польши; б) предъявляют документы, из которых следует, что работа начинается сразу после пересечения границы;

выполняют на территории Польши работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический секторы);

являются учениками или студентами, которые получают образование в Польше и их опекунами, которые сопровождают их;

являются водителями или членами экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, а их профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок;

работниками дипломатических и консульских учреждений, представителями международных организаций и членами их семей, а также другие лица, которые пересекают границу на основании дипломатического паспорта.

Транзитом в Польшу могут въехать украинцы, которые:

имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена ЕС, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;

являются членами семей (супруги, дети) лиц, которые имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле (EFTA) – Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;

являются водителями или членами экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, а их профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок;

имеют дипломатический паспорт.

Въезд в Польшу с туристической целью на данный момент закрыт.

Как сообщал “источник”, после открытия границ на пункте пропуска “Шегини” на границе с Польшей образовалась очередь из заробитчан. Некоторым приходилось ждать по 10 часов.