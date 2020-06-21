Под завалами остаются две семьи: эксклюзивные подробности взрыва в Киеве, видео

На месте мощного взрыва, который в воскресенье, 21 июня, прогремел в многоэтажке на проспекте Григоренка в Киеве, продолжаются поиски под завалами еще 5-6 человек — двух семей из обрушившихся квартир.

Об этом сообщает корреспондент “источника” с места происшествия, где продолжаются следственные действия для установления причины этого ЧП.

О том, что под завалами могут находится еще люди, сообщили мэру города Виталию Кличко, который присутствует на месте взрыва. Речь идет о двух семьях, которые проживали в разрушенных квартирах, то есть о 5-6 жильцах.

По словам столичного мэра, 17 июня в этом доме сотрудники “Киевгаза” снимали на поверку газовые счетчики и были жалобы от жильцов на запах газа. Однако, газовики говорят об отсутствии, по состоянию на воскресенье, 21 июня, обращений по этому поводу.

Кроме того, специалисты утверждают, что взрыв газа из газопровода был бы объемным и бетонные плиты перекрытия поднялись бы вверх.

“В таком случае очаг взрыва был бы небольшой, а у нас – мусор вылетал аж за Григоренко”, – заметил по этому поводу командир коммунальной аварийно спасательных службы “Киевская служба спасения” Дмитрий Пихало.

По предварительной информации, потерпевших жильцов будут отселять в интернат на Харьковском шоссе.

Как сообщал “источник”, причиной мощного взрыва в многоэтажке на проспекте Григоренка в Киеве мог стать газовый балон.