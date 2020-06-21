Молодой футболист трагически погиб в Испании: подробности ЧП

17-летний футболист “Лас-Пальмаса” Хорхе Санчес Вака трагически погиб в Испании.

Об этом сообщает Marca.

По данным источника, Санчес и его 15-летний друг утонули, купаясь в канале Орельяна в Бадахосе. Спасатели, прибывшие на место инцидента, уже ничем не смогли помочь юношам.

Футболисты “Лас-Пальмаса” на тренировке почтили минутой молчания память погибшего одноклубника.

“Санчес Вака должен был присоединиться к нашей юношеской команде в следующем сезоне. Выражаем соболезнования семье и близким погибшего. Это один из самых печальных дней в истории нашего клуба. У нас нет слов, чтобы выразить боль, которую мы все сейчас чувствуем“, – говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что во Франции разбилась молодая альпинистка.