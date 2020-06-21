Женщины плачут, дом может упасть: эксклюзивные фото с места страшного взрыва в Киеве

На месте смертельного взрыва в многоэтажке Киева на Позняках паники нет, все мероприятия хорошо координируются. Некоторые женщины не могут сдержать слез.

Об этом сообщает корреспондент “источника” с места событий.

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Во дворе развернули палатки красного креста и полиции. Представители КГГА ведут перепись пострадавших.

По дому пошла волна, он может рухнуть.

На данное время обнаружили двух погибших. Еще выявлены останки пожилой женщины, которую пока не могут опознать. Отработано 27 квартир.

Пострадавших жильцов будут отселять в интернат на Харьковском шоссе, 168.

Как стало известно “источнику” со слов очевидцев взрыва, его причиной мог стать газовый балон, который хранился на одном из балконов дома.