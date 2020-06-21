Все содрогнулось, поднялась стена пыли: эксклюзивные фото, видео и детали взрыва в Киеве

На месте мощного взрыва, который в воскресенье, 21 июня, прогремел в многоэтажке на проспекте Григоренка в Киеве, проводятся следственные действия, чтобы установить причины этого случая.

Как сообщает корреспондент “источника” с места происшествия, сейчас полиция опрашивает свидетелей.

Многие из опрошенных жильцов рассказали, что несколько дней назад во дворе пахло газом. По этому поводу они оставляли заявку в службу газа.

По словам охранников ресторана, который находится по соседству с домом, взрыв послышался в 10.00 утра.

“Было слышно четко, все как будто содрогнулось”, – рассказывали очевидцы.

Взрыв поднял стену пыли, а обломками стены повредило автомобили на парковке.

На месте происшествия присутствовали мэр Киева Виталий Кличко, председатель СНБО Алексей Данилов, а также руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Рассматриваются все версии, вплоть до взрыва неизвестного предмета.

Показательно, что в разрушенных квартирах нет следов горения, они только разрушены взрывом.

Местонахождение всех 27 жильцов разрушенных квартир установлено, кроме одной женщины пенсионного возраста.

Как сообщал “источник”, причиной мощного взрыва в многоэтажке на проспекте Григоренка в Киеве мог стать газовый балон.