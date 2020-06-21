Не только газ: в полиции назвали неожиданную вторую версию взрыва в многоэтажке Киева

На место смертельного взрыва в многоэтажке Киева 21 июня на улице Соломии Крушельницкой 1/5, угол проспекта Григоренко, прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Зрада чи Перемога”.

Он заявил, что полиция рассматривает две версии произошедшего – взрыв бытового газа и подрыв взрывного устройства.

Жильцы подъезда, где произошел взрыв, рассказали, что запах газа появился в доме еще 16 июня вечером. На следующий день утром люди вызвали аварийную службу, которая нашла утечку и ее ликвидировала.

Как стало известно “источнику” со слов очевидцев взрыва, его причиной мог стать газовый балон, который хранился на одном из балконов дома.

Также сообщалось, что трех человек удалось достать из-под завалов на месте взрыва. Пока нашли одного погибшего и эвакуировали 24 человека.