Люди впадали в панику: названы катастрофические последствия пандемии коронавируса для мира

Коронавирусный кризис будет особенно опустошительным для человечества не по количеству умерших, а из-за непреднамеренных последствиях мер, которые ввели правительства разных стран.

Такое мнение высказал в интервью “источнику” американский футуролог, основатель Института да Винчи в Вестминстере (Колорадо) Томас Фрей.

По мнению эксперта, большинство стран оказались не готовы к катастрофе.

“Когда бы вы не посадили общество на карантин, есть где-то 15-20% населения, которые не могут подчиниться вашим требованиям. Это бедняки, люди, у которых нет доступа к средствам коммуникации, люди в тюрьмах, в лагерях для беженцев. В общем, думаю, в мире 1-2 миллиарда людей, которые не могут подчиниться распоряжению правительства держать социальную дистанцию, соблюдать самоизоляцию и карантин. Поэтому многие выпадают из поля зрения. И это огромная проблема”, – считает Томас Фрей.

По наблюдениям специалиста, в начале карантина люди переключились в режим выживания. А потом пытались понять, что будет с постоянным источником доходов, когда все это закончится.

“Мы тряслись над деньгами, пытались собрать как можно больше пищи, чтобы убедиться, что мы переживем этот период. Поэтому мы увидели много случаев панической скупки продуктов. Люди панически пересматривали свои жизненные приоритеты”, – заметил эксперт.

Томас Фрей утверждает, что многие люди до сих пор не могут поверить в то, что происходит и выдвигают разные “альтернативные теории”.

“В Австралии они обвиняют в пандемии технологию 5G, в Великобритании – евреев, в Индии – мусульман, в США обвиняют Билла Гейтса и Китай. Все эти люди углубились в поиски виноватых и не способны понять, что происходит на самом деле. Потому что распространяется много противоречивой информации, и это создает трудности для людей, которые возвращаются к жизни, к работе после длительного карантина”, – заметил он.

Подробнее о том, как COVID-19 изменил мир, читайте в материале “источника”: После пандемии коронавируса человечество ожидает волна самоубийств – Томас Фрей