День медика: прикольные открытки, короткие поздравления и смс

Традиционно в третье воскресенье июня в Украине отмечают День медика. В этом году профессиональный праздник медиков выпал на воскресенье, 21 июня.

По этому поводу “источник” подготовил яркие открытки и поздравления с праздником.

С Днем медика. Пусть пилюли вдохновения, удачи и везения спасают от скуки и хандры, пусть, как твой белоснежный халат, сияет твоя очаровательная улыбка, пусть крепче медицинского спирта будет твоё здоровье, пусть высоким будет достаток в жизни, как давление у гипертоника, пусть широким будет океан твоих возможностей, как ассортимент медикаментов в престижной аптеке.

Набери-ка в шприц удачу,

Шину счастья наложи,

Чтоб решались все задачи,

Эликсир любви держи.

Ты намажь, любимый медик,

Мазью радости лицо,

И за свой прекрасный праздник

Пей пьянящее винцо.

Принимать тебе желаю

Чаще с юмором таблетки,

А обычные недуги

Для тебя пусть будут редки.





Пусть День медика вам дарит

Счастья яркого рецепт,

В порошке заварит радость,

Даст успешности секрет.

Пусть пропишет лишь веселье,

Море солнца, теплоты,

И большой укол везения,

И пилюлю доброты!





Вас с Днем медика сегодня

Я сердечно поздравляю,

Крепкого, как спирт, здоровья

От души я вам желаю.

Счастье будет бесконечным

Пусть, как очередь, у вас,

Тень отчаяния не тронет

Никогда пусть добрых глаз.

А любви желаю дивной

И пьянящей, как наркоз,

Главное, пускай не тронут

Стресс, уныние и невроз.

Ангелы в халатах белых

От души вас поздравляю,

Никогда не падать духом,

Быть терпимыми желаю.

Будет пациент послушным

Непременно пусть у вас,

Пьет таблетки и не спорит,

Выполняет все на раз.

Пусть ваш труд оплачен будет

Так, чтобы на все хватало,

Чтобы стресс после работы

На Багамах вы снимали.