День медика: прикольные открытки, короткие поздравления и смс

Традиционно в третье воскресенье июня в Украине отмечают День медика. В этом году профессиональный праздник медиков выпал на воскресенье, 21 июня.
По этому поводу “источник” подготовил яркие открытки и поздравления с праздником.
С Днем медика. Пусть пилюли вдохновения, удачи и везения спасают от скуки и хандры, пусть, как твой белоснежный халат, сияет твоя очаровательная улыбка, пусть крепче медицинского спирта будет твоё здоровье, пусть высоким будет достаток в жизни, как давление у гипертоника, пусть широким будет океан твоих возможностей, как ассортимент медикаментов в престижной аптеке.
Набери-ка в шприц удачу,
Шину счастья наложи,
Чтоб решались все задачи,
Эликсир любви держи.
Ты намажь, любимый медик,
Мазью радости лицо,
И за свой прекрасный праздник
Пей пьянящее винцо.
Принимать тебе желаю
Чаще с юмором таблетки,
А обычные недуги
Для тебя пусть будут редки.
Пусть День медика вам дарит
Счастья яркого рецепт,
В порошке заварит радость,
Даст успешности секрет.
Пусть пропишет лишь веселье,
Море солнца, теплоты,
И большой укол везения,
И пилюлю доброты!
Вас с Днем медика сегодня
Я сердечно поздравляю,
Крепкого, как спирт, здоровья
От души я вам желаю.
Счастье будет бесконечным
Пусть, как очередь, у вас,
Тень отчаяния не тронет
Никогда пусть добрых глаз.
А любви желаю дивной
И пьянящей, как наркоз,
Главное, пускай не тронут
Стресс, уныние и невроз.
Ангелы в халатах белых
От души вас поздравляю,
Никогда не падать духом,
Быть терпимыми желаю.
Будет пациент послушным
Непременно пусть у вас,
Пьет таблетки и не спорит,
Выполняет все на раз.
Пусть ваш труд оплачен будет
Так, чтобы на все хватало,
Чтобы стресс после работы
На Багамах вы снимали.