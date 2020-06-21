Ситуация стремительно меняется: климатолог дала тревожный прогноз на лето в Украине

Нынешнее лето будет отмечено большим количеством дождей, чем в предыдущие два года, а июнь будет аномально жарким.

Как пишет “источник”, об этом климатолог Светлана Бойченко сообщила “Обозревателю”.

“Сейчас ситуация меняется“, – отметила она.

Климатолог напомнила, что летом осадки в последние годы были редкостью в Украине, что приводило к засухе.

“Климатологи говорили, что летом у нас проблема, особенно в июле и августе 2018 года было очень мало осадков. Сейчас ситуация меняется. В природе есть цикличности. Прошлый июль и август уже не были такими сухими. Похоже, что и это лето будет более влажным“, – пояснила Бойченко.

Кроме того она подчеркнула, что два года подряд – в 2019 и в 2020 годах – в Украине наблюдается аномально жаркий июнь, что нехарактерно для этого месяца.

“Все это свидетельствует о том, что в земной климатической системе происходят перестройки, возможно, она вступает в другую цикличность, и могут быть разные проявления“, – прогнозирует Бойченко.

Как сообщал “источник”, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал свой прогноз, какими будут июль и август в этом году.