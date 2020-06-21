Власти на руку пандемия – все ходят в масках, молчат и голодают — Рабинович

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии “Оппозиционная платформа – За життя” Вадим Рабинович считает, что власть манипулирует статистикой о распространении коронавируса.

Такое заявление политик сделал в эксклюзивном интервью телеканалу “112 Украина” в пятницу, 19 июня.

“Власть дает перекос о количестве заболевших коронавирусом в западной и восточной части страны, чтобы сорвать назначенные на осень местные выборы… Власти просто нравится использовать пандемию: все ходят в масках, никто не гавкает, сидят по домам и тихо дохнут от голода! Это идеальная ситуация для нынешнего правительства!” – в частности, заявил Вадим Рабинович.

При этом политик упрекнул правительство за то, что во то время, когда власть ежедневно говорит о приросте количества заболевших коронавирусом, предназначенные для борьбы с вирусом деньги тратятся на строительство дорог.

“Уже миллиарды вытянуты из фонда борьбы с пандемией, и вы учтите, что остальные деньги никем не контролируется! Даже Верховная Рада не допущена к контролю над этими средствами”, – возмутился Рабинович.

Как сообщал “источник”, ранее Вадим Рабинович заявил, что власти целенаправленно уничтожают Украину.