“Скорую” ждали 30 минут: вероятная причина взрыва в многоэтажке Киева и рассказ очевидцев

Причиной мощного взрыва, который произошел в одной из многоэтажек на проспекте Григоренка в Киеве в воскресенье, 21 июня, мог стать газовый балон.

Об этом стало известно “источнику” со слов очевидцев смертельного происшествия.

По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона, который хранился на одном из балконов. Очевидцы на месте происшествия также сообщают, что после вызова машины скорой помощи не было более 30 минут.

Напомним, что по последним данным, взрыв газовоздушной смеси затронул 4-9 этажи дома, разрушены в том числе и лестничные перекрытия.

Под упавшей плитой было найдено тело погибшего. Проводится деблокация людей, которые находятся под завалами. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Как сообщал “источник”, в сети появилась аэросъемка с места взрыва жилого дома на проспекте Григоренко в Киеве, где в воскресенье, 21 июня, в многоэтажке взорвался газ.