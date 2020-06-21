“Бандеровцы” уже ни причем: сеть взорвало видео жестких “разборок” на Донбассе, видео

В сети показали жуткие кадры избиения людей в так называемой ДНР охранниками и полицией за нарушение комендантского часа.

Соответствующее видео в Twitter разместил журналист и блогер Денис Казанский.

“А вот так в “народной республике” поступают с нарушителями комендантского часа. Пишут, что Зугрэс. Хорошо, что Украина больше не притесняет жителей Донбасса“, – с иронией подписал видео автор публикации.

На кадрах двух мужчин, которые не сопротивляются, избивают охранники и полиция. Бьют по лицу, ногами по голове. Один из избиваемых теряет сознание. Рядом женщина со слезами умоляет “полицию ДНР” остановиться и прекратить избиение.

Осторожно, в видео присутствует нецензурная лексика!

А вот так в «народной республике» поступают с нарушителями комендантского часа. Пишут, что Зугрэс. Хорошо, что Украина больше не притесняет жителей Донбасса pic.twitter.com/jvKiTCldyT — Денис Казанський (@den_kazansky) June 20, 2020

Кадры активно комментируют пользователи.

“А что не кричат Путин введи?”, “Они же Россию звали, Россия и пришла”, “Тяжело в учении — легко в бою. Теперь молодому поколению республики, никакие фашисты не страшны будут”, “А вы хотели, чтобы их били НАТОвские солдаты? Лучше пусть свои нежные и заботливые дыровцы! А те зубы парень сам собирался вырвать“, – с сарказмом пишут комментаторы.

Как сообщал “источник”, ранее украинские патриоты устроили дерзкую акцию на оккупированном Донбассе и напомнили, чья это земля.