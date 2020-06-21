Собирался ехать на дачу: появились данные о хозяине квартиры, которая взорвалась в Киеве

Владелец квартиры, в которой произошел взрыв газа в Киеве на улице Соломии Крушельницкой 1/5, угол проспекта Григоренко, собирался на дачу, его жена успела выйти из квартиры.

Об этом сообщается в Telegram-канале “24 канал”.

Отмечается, что трех человек удалось достать из-под завалов. Пока нашли одного погибшего и эвакуировали 24 человека.

“Очевидцы рассказывают, что, когда случилась беда, владелец квартиры, которая взорвалась, собирался на дачу. Жена уже была не дома. Вероятно, утечка была в нескольких местах. Также рядом живет пожилая соседка, которая могла не услышать запах, поэтому не отреагировала оперативно. Возможно, в одной из квартир заблокирована семья”, – сказано в сообщении.

На место происшествия прибыл мэр Виталий Кличко.

Как сообщал “источник”, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, по предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. Разрушены межэтажные перекрытия от четвертого до седьмого этажа. Существует угроза обвала.

Также появились фото с места трагедии, которые свидетельствуют о том, что взрыв был очень мощным.