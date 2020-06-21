Смертельный взрыв дома в Киеве: появилось видео, снятое с высоты

В сети появилась аэросъемка с места взрыва жилого дома на проспекте Григоренко в Киеве, где в воскресенье, 21 июня в многоэтажке взорвался газ.

Видео с высоты опубликовано на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

По последним данным, взрыв газовоздушной смеси затронул 4-9 этажи дома, разрушены в том числе и лестничные перекрытия.

Под упавшей плитой было найдено тело погибшего, еще одного человека деблокировали и передали врачам. Проводится деблокация еще четырех людей. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Как ранее сообщал “источник”, в Днепровском районе Киева во вторник, 16 июня, житель многоэтажки угрожал подорвать квартиру, открыв газовый вентиль.