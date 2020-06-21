Угроза ходит рядом: статистика по коронавирусу в Киеве на 21 июня

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 73 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 21 июня в столице уже 4325 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

Один человек умер от осложнений COVID-19. Всего коронавирус забрал жизни 98 жителей Киева.

Среди заболевших за минувшие сутки 41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет, 28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет и 9-летний мальчик. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе – 15, Святошинском и Днепровском – 12. В Печерском – 10 случаев.

“Будьте осторожны! Берегите себя!“, – призвал Кличко.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 21 июня в Украине зафиксировано 36 560 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19. Больше всего заболевших за сутки добавилось во Львовской области – 101 человек.